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2020 bedelli askerlik ücreti belli oldu

2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 lira olarak belirlendi. Dövizle askerliğe başvuracakların ödemesi gereken miktar ise 5 bin 261 euro.

16 Ocak 2020 Perşembe 11:19
2020 bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti 2020 yılı için yeniden belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik ücreti yılın ilk yarısı için 35 bin 54 lira oldu. Dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret ise 5 bin 261 euro.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı için bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanacak.

Yükümlüler bedelleri başvurulardan sonraki iki ay içinde kamu bankalarına ve PTT şubelerine yapabilecek.

Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazanacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimlerini yapacakları birlikleri ise Ocak 2021 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden duyurulacak.

Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikHaber
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