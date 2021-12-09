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2022 pasaport harçları ne kadar oldu?

2022 yılı itibarıyla güncellenen yeniden değerlenme oranıyla birlikte pasaport harçlarının da fiyatları artacak. Geçtiğimiz yıl yüzde 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 olarak belirtildiği için birçok vergi, harç ve cezaların ücreti artacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor fakat bu yetkiyi kullanmaması durumunda 4-10 yıllık pasaportun ücreti 1008 TL'den 1478 TL'ye yükselecek.

09 Aralık 2021 Perşembe 11:39
471 Okunma
2022 pasaport harçları ne kadar oldu?
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Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, ekim ayında Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karara göre bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirtildi. 2022'de vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının yüzde 9,11'den yüzde 36,20 olarak güncellenmesi birçok ödeneğin miktarını artırdı. Açıklanan yeniden değerleme oranı sonrası pasaport fiyatları ise yükseldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın bu oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor.

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2022 yılında pasaport harçları fiyatları şu şekilde olacak:

6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL'den 309 TL'ye,

1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL'ye,

2 yıllık pasaport harcı 738 TL'ye,

3 yıllık pasaport harcı 1048,7 TL'ye,

4-10 yıllık pasaportun bedeli 1008 TL'den 1478 TL'ye yükselecek.

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