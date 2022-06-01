2022 yılı vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı

2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belirlendi.
Açıklama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi. Buna göre; vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira.
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belirlendi.
Açıklama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi. Buna göre; vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira.