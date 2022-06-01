Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İhbar, pusu, 2 tutuklu! Moloz yığınları arasından uyuşturucu
İhbar, pusu, 2 tutuklu!
Evi gece kulübüne çevirmişler
Evi gece kulübüne çevirmişler
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çaldı
9 bin 200 TL değerindeki...

2022 yılı vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

01 Haziran 2022 Çarşamba 12:03
381 Okunma
2022 yılı vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı

2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belirlendi. 

Açıklama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi. Buna göre; vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lahmacun 280 TL, minik su 48 TL!
Lahmacun 280 TL, minik su 48 TL!
Kur'an kursunda 7 çocuğa cinsel istismar davasında karar
Kur'an kursunda 7 çocuğa cinsel istismar davasında karar
Bebek'te cinsel ilişki skandalı! "Biz dans ediyorduk"
Bebek'te cinsel ilişki skandalı! "Biz dans ediyorduk"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim