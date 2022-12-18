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21 yaşındaki Ayşenur'un katil zanlısı yakalandı

Eskişehir'de erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Genç kızın erkek arkadaşı, emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kazayla vurduğunu söyledi.

18 Aralık 2022 Pazar 13:42
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21 yaşındaki Ayşenur'un katil zanlısı yakalandı



Eskişehir'de erkek arkadaşının tabancayla vurduğu genç kız öldü.

İddiaya göre, Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir evde H.F. ile kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ayşenur Çolakoğlu (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, H.F, tabancayla Ayşenur Çolakoğlu'na ateş etti.

Yaralanan genç kız, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Ayşenur Çolakoğlu'nun cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili H.F. ile arkadaşı M.F'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden H.F'nin emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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