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24 yaşındaki Hilal'i platonik aşığı kaçırdı

Adana’da bir ilkokulda çalışan 24 yaşındaki Hilal tabanca çekilerek zorla kaçırıldı. Şahıs okulun bahçesinde iki el havaya ateş ederek Hilal İ.’yi otomobile bindirdi. Platonik aşkı tarafından kaçırılan genç kadını gören kişiler hemen polise verirken söz konusu duruma okulun bahçesinde yaşayan öğrenciler de şahit oldu.

15 Mart 2022 Salı 09:51
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24 yaşındaki Hilal'i platonik aşığı kaçırdı
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Edinilen bilgiye göre, olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hilal İ. (24) isimli özel güvenlik görevlisi çalıştığı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokuluna geldi. Mesaisine başlayan Hilal İ.’nin çalıştığı okulun önüne bir süre sonra siyah renkli bir otomobil geldi. İçinden inen ve Hilal İ.’ye platonik aşık olduğu öne sürülen E.A. okula girerek genç kızı kaçırmak istedi.

KAÇMAK İSTEDİ AMA ZORLA KAÇIRILDI

Hilal İ. şahıstan kurtulmak için okulun bahçesinde koşmaya başladı ancak ayağı takılarak yere düştü. Bunun üzerine E.A., Hilal İ.’yi tutup tabancasını çekerek onu götürmeye başladı. Şahıs okulun bahçesinde iki el de havaya ateş ederek Hilal İ.’yi otomobile bindirdi. Platonik aşık kendilerini bekleyen arkadaşıyla birlikte güvenlik görevlisi Hilal İ.'yi kaçırdı. Bütün bu olanlara okulun bahçesinde top oynayan öğrenciler de şahit oldu.

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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