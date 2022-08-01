Künye
Kıbrıs 37
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu

25 bin kişi gelen mesajla şoke oldu: Sizi dolandırdık, özür dileriz

Balıkesir'de ucuza bisiklet ve elektrikli motosiklet satma ve para kazanma vaadiyle para karşılığı üye toplayan dolandırıcılar siteyi kapatıp 25 bin kişiyi dolandırdı. Dolandırıcıların üyelere gönderdiği mesaj vatandaşları şaşkına çevirirken, söz konusu mesajda "Biz sizi dolandırdık. Bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz" ifadeleri yer aldı.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:09
289 Okunma
25 bin kişi gelen mesajla şoke oldu: Sizi dolandırdık, özür dileriz
banner48

Balıkesir'de internet üzerindeki bir platformda bisiklet, elektrikli motosiklet gibi alışverişler yapıp bu yol ile para kazanmayı vaat eden paravan şirket 25 binden fazla kişiden sisteme katılım ücreti adı altında para aldıktan sonra sistemi kapatıp sırra kadem bastı.

ÖFKELİ VATANDAŞ CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRDİ

Sisteminin kapanması sonrasında mağduriyet yaşayan ismini vermek istemeyen bir vatandaş paravan şirketin Balıkesir’deki ofisine baskın yaptı. Öfkeli vatandaş hızını alamayıp terk edilen ofiste camlar ve kapılar olmak üzere geride ne kaldıysa kırıp döktü.

"DALGA GEÇER GİBİ ÖZÜR MESAJI ATMIŞLAR"

İş yeri sahibi ile konuşup anlaştığını, zararını karşılayacağını belirten öfkeli vatandaş, "Sabah ben kalktım, uyandığımda dalga geçer gibi ’Biz sizi dolandırdık, bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz’ diye mesaj attılar. Ben de sabah sabah çok sinirlendim. Soluğu daha önceden adresini bildiğim ofiste aldım. Dükkanda aldım. Her yeri kırıp döktüm. Paramparça yaptım. Sonuna kadar değdi. Hiç pişman değilim. Dükkan sahibiyle konuştuk ve anlaştık. Onun bu konularla hiçbir alakası yok" dedi.

"BEDAVA EKMEK SADECE FARE KAPANINDA OLUR"

Dolandırıcıların insanlara çok güzel ümitler verip kandırdığını anlatan vatandaş, "Dolandırıcılarda öyle bir ağız var ki adam sizi dolandırır, siz adamı dövmeye gidersiniz adam sizi tekrar dolandırır. Onlar böyle bir çeneye sahipler. Balıkesir’de ve diğer şehirdeki dolandırılan herkese geçmiş olsun. Buraya yüze yakın insan geldi. Ben yapmasaydım başkası yapacaktı" dedi.

Dolandırıcıların nasıl çalıştığını da anlatan mağdur vatandaş, "Mesela siteden bisiklet alıyorsunuz. 3 bin TL’ye bisikleti bir sene için satın alıyorsunuz. Sonra 20 gün içerisinde ana parasını çıkartıyorsunuz. Bu para zaten günlük dolar olarak geliyor hesabınıza. Kalan diğer 10 gün içerisinde ise kâr elde etmeye başlıyorsunuz. Aylık olarak ise 3 bin TL hesabınıza geliyor. Fakat bu bize büyük bir ders oldu. Buradaki polis abi de şunu söyledi. ’Bedava yemek sadece fare kapanında’ olur. Bana ve 25 bin kişiye çok büyük bir ders oldu" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ambulansa kafa attı!
Ambulansa kafa attı!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı
Her gün damat gibi giyiniyor ama kısmetini bulamadı!
Her gün damat gibi giyiniyor ama kısmetini bulamadı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim