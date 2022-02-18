2,5 yaşındaki bebeğe şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Van'dan bebeğe şiddet haberi geldi.

2,5 yaşındaki çocuğuna erkek arkadaşıyla şiddet uygulayan kadın tutuklandı.



Kentte 2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulandığının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti.

Olay yerine giden polis ekipleri, şiddete maruz kalan çocuğu hastaneye götürerek tedavi altına alırken, isimleri açıklanmayan annesi ve onun erkek arkadaşını ise gözaltına aldı.

BEBEK YURDA TESLİM EDİLDİ

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen çocuğun annesi 'aile yükümlülüğünün ihlali' suçundan, erkek arkadaşı da 'kötü muamele', 'eziyet' ve 'kasten yaralama'dan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda teslim edildi.