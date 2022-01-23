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2,5 yaşındaki Mehmet toprağa verildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, soluk borusuna kaçan fındık nedeniyle nefessiz kalarak yaşamını yitiren 2,5 yaşındaki Mehmet Yuşa Karaca, gözyaşları arasında toprağa verildi.

23 Ocak 2022 Pazar 14:00
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2,5 yaşındaki Mehmet toprağa verildi
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Ordu'da, 2,5 yaşındaki Mehmet, soluk borusuna fındık kaçması nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle misafirliğe gittiği büyük annesinin evinde oyun oynarken aniden fenalaşan Mehmet Yuşa Karaca, yere yığıldı.

Aile fertleri, nefessiz kaldığını fark ettiği çocuğu Ünye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada ilk müdahalede bulunulan Karaca, daha sonra Samsun Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan ve soluk borusuna fındık kaçtığı anlaşılan Mehmet Yuşa, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Mehmet Yuşa Karaca'nın, 5 yıllık evli olan Ayşenur ve Özcan Karaca çiftinin, tüp bebek tedavisiyle sahip oldukları tek çocukları olduğu ortaya çıktı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. İlk olarak yaşadığı eve getirilen Mehmet Yuşa Karaca'nın cenazesi, helallik alınmasının ardından Ünye Merkez Büyük Camii’ne getirildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken babası ve annesi ile diğer aile fertleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Mehmet'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Döşemedibi Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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