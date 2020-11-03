Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti

26 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı hayatını kaybetti

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

03 Kasım 2020 Salı 18:31
1277 Okunma
26 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı hayatını kaybetti

Ege Denizi'ndeki 6,6 büyüklüğündeki deprem, 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.

Deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1528 artçı sarsıntı oldu.

İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13’ünde çalışmalar tamamlandı, 3 noktada 4 binada ise çalışmalara devam ediliyor.

26 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı

İzmir'de 62 yaşındaki Halim Sarı 6,6'lık depremden 26 saat sonra Erbek Apartmanı'nın enkazından böyle çıkarılmıştı.

62 yaşındaki Sarı, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.

Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı.

Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son AFAD açıklaması
Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin son AFAD açıklaması
65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi
65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi
Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu
Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim