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3 asker şehit oldu

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

24 Mayıs 2022 Salı 13:09
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3 asker şehit oldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit operasyonu sürüyor.

Kanlı örgütün pek çok üst düzey yöneticisi öldürülürken, öğle saatlerinde acı bir haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre Zap bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada  üç asker şehit oldu, dört asker yaralandı.

18 Nisan’da başlayan Pençe Kilit operasyonunda şimdiye kadar 15 Mehmetçik şehit oldu.

Üsteğmen Ömer Delibaş

Teğmen Kaan Kanlıkuyu

Teğmen Bekir Can Kerek

Uzman Çavuş Furkan Gök

Uzman Çavuş Kubilay Çon

Uzman Çavuş Mümin Çarkcı

Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı

Sözleşmeli Er Yunus Kalkan

Sözleşmeli Er Fırat Canlı

Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz

Sözleşmeli Er Nurettin Uzun

Sözleşmeli Er Selman Güler

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