3 asker şehit oldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit operasyonu sürüyor.
Kanlı örgütün pek çok üst düzey yöneticisi öldürülürken, öğle saatlerinde acı bir haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre Zap bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada üç asker şehit oldu, dört asker yaralandı.
18 Nisan’da başlayan Pençe Kilit operasyonunda şimdiye kadar 15 Mehmetçik şehit oldu.
Üsteğmen Ömer Delibaş
Teğmen Kaan Kanlıkuyu
Teğmen Bekir Can Kerek
Uzman Çavuş Furkan Gök
Uzman Çavuş Kubilay Çon
Uzman Çavuş Mümin Çarkcı
Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı
Sözleşmeli Er Yunus Kalkan
Sözleşmeli Er Fırat Canlı
Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz
Sözleşmeli Er Nurettin Uzun
Sözleşmeli Er Selman Güler