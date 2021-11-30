3 aylık bebeğe öldüresiye dayak!

Gaziantep'te 3 aylık bebek babası olduğu belirtilen kişi tarafından öldüresiye dövüldü.

Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri inceleme başlattı.

Gaziantep Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

Hastanede tedavi altına alınan C.G. isimli bebeğin kafasında tramvaya bağlı yaralanma olduğu ve hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Şüpheli Y. G. ise gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.