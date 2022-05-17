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3 DAEŞ'li yakalandı

DAEŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da, 3 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerden birinin canlı bomba olacağına yönelik bilgiler de bulundu.

17 Mayıs 2022 Salı 13:56
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3 DAEŞ'li yakalandı

Bursa TEM ekiplerince 3 DAEŞ örgütü mensubu yakalandı.

DAEŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021 yılında Çorum’da yakalanarak tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijitaller materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa’da operasyon başlatıldı.

Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince DAEŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem, canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el konuldu.

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