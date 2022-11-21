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3 ölü, 8 yaralı

Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Oyuncu ekibinin Çorum’da tiyatro oyunu sahneledikten sonra Samsun’a döndükleri öğrenildi.

21 Kasım 2022 Pazartesi 13:29
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3 ölü, 8 yaralı



Amasya’nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Çorum’dan Samsun’a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.

"DURUMU AĞIR OLAN YOK"

Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralılar arasında durumu ağır olan kimse olmadığını söyledi. 

Tiyatro oyuncularının dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a döndükleri öğrenildi.

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