3 yaşında yaşama tutundu

Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı yıkıldı. Depremde Ege Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikizler Elzem ve Ezel, Umut ve Elif Perinçek de enkaz altında kaldı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

BİLİNCİ AÇIK, SAĞLIK DURUMU İYİ

Anne ve ikizlerinin sağ kurtarılması, minik Elif için de umutları yeşertti. Yakınları, enkaz bölgesinde umutlu bekleyişini sürdürürken, ekipler zamana karşı yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 65 saat sonra küçük Elif'e ulaştı. Binanın kolonuyla evin penceresi arasına sıkıştığı belirlenen Elif Perinçek, kurtarıldı.

Bilinci açık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Elif Perinçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, Doğanlar Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İTFAİYE ERİ: ELİF BİZİM MUCİZEMİZ OLDU

Arama kurtarma çalışmaları sırasından 3 yaşındaki Elif Perinçek'e ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik, minik kızı kurtarma anlarını anlattı. Çelik, "Bizim ümidimiz hiç bitmez. Sağlıkçılar 'Eks' diyene kadar umudumuzu kaybetmeyiz. Elif için de ümidimizi kaybetmedik. Babası bana, 'Her şeye hazırlıklı ve razıyım' dedi. Ben de ona, 'Allah'ın mucizesi vardır. Belki de onu görürüz. Teslim olma' şeklinde cevap verdim. Babasının bilgi dahilinde bizi yönlendirmesi farklıydı. Depremin oluş şekline ve tecrübelerime göre ters yönden gittim. Bazası ve dolabının arasında olacağını tahmin etmiştim. Gittiğimde Elif orada sırtüstü yatıyordu. Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı. O çocuk yaşamayı hak ediyor. Elif'in artık İBB'de iftaiyeci ağabeyleri var. İstediği zaman gelebilir çünkü bizim mucizemiz oldu. Biz Elif’i sevdik umarım o da bizi sever" dedi.

'ELİFİN GÜLÜŞÜNÜ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARIMIZI TUTAMADIK'



İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, ümitlerin azaldığı bir anda Elif'in gülüşünü gördükten sonra gözyaşlarını tutamadıklarını belirtti. Yavuz, “Enkazdan çıkarırken Elif, İBB İtfaiyesinden Muammer Çelik arkadaşımızın parmağını sıktı. O sırada hemen bir yoğunlaşma yaşandı. Gözleri açıktı ve kolları oynuyordu. Elif’in gülüşünü gördükten sonra mutluluktan gözyaşlarımızı tutamadık. Buradaki tüm çalışma arkadaşlarımız kahramanlık hikayesi yazıyor. Yemeden içmeden tüm Türkiye’ye umutlu, mutlu, güzel haberler vermeye çalışıyoruz” dedi.