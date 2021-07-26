3 yaşındaki çocuk villanın havuzunda boğuldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde villanın havuzuna düşen 3,5 yaşındaki çocuk boğuldu.

Halil ve Esra Kibrit çifti, küçük çocukları Doruk'u da yanlarına alarak Kalkan Mahallesi'nde kiraya verdikleri villalarında temizlik yapmaya gitti.

Çift bir süre sonra yanlarında göremedikleri oğullarını aramaya başladı. Anne ve baba bir süre sonra havuzun yüzeyinde hareketsiz halde buldukları çocuğu, otomobille hastane götürdü.

ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Hastanede yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Doruk'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çocuğun cesedi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin morgdan çıkarılarak cenaze nakil aracına konulması sırasında çocuğun yakınları gözyaşı döktü, annesi fenalık geçirdi.