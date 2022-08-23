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3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle vura vura öldürdü!

Cani baba dehşet saçtı! Akıllara durgunluk veren olay Ankara'da yaşandı. O.G isimli baba, 3 yaşındaki oğlu Kadir'i piknik tüpüyle dövdü, işkence yaptı. Oğlunu öldüresiye döven cani adam, talihsiz çocuğu soğuk suda yıkadı. Daha sonra da düştüğünü söyledi. Kadir, kurtarılamadı. İşte son dakika haberinin detayları...

23 Ağustos 2022 Salı 09:44
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3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle vura vura öldürdü!


3 yaşındaki oğlu Kadir'i işkenceyle öldüren cani baba için istenen ceza belli oldu! Ankara'nın Altındağ ilçesinde hapisten çıktıktan sonra öz oğluna işkence yapan ve piknik tüpüyle vurarak ölümüne neden olan O.G hakim karşısına çıktı. O.G'nin oğlu Kadir'e uyuşturucu vermeye çalıştığı da tespit edildi.

28 yaşındaki O.G, Kadir'e işkence yaptı. 3 yaşındaki çocuk fenalaştı. Baba, oğlunun duvardan düştüğü yalanını söyledi. Talihsiz çocuk hayatta kalamadı. Baba O.G ise yeniden tutuklandı. O.G'nin 'kasten öldürme' ve diğer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ZORLA UYUŞTURUCU VERMEYE ÇALIŞMIŞ

Komşulardan H.D, O.G'nin oğluna sürekli işkence yaptığını talihsiz çocuğa uyuşturucu maddeyi içirmeye çalıştığını gördüğünü dile getirdi. Çocuğun uyuşturucu içmeyi reddetmesinin ardından sinirlenen O.G'nin çocuğu darp etmeye başladığı ortaya çıktı.

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