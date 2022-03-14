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3 yaşındaki kızının ölümüne neden olan anneye 11 yıl hapis cezası

Tekirdağ'da 3 yaşındaki kızı Şükran Nur İpek'in karnına yumrukla vurup ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan Meryem Doğan, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

14 Mart 2022 Pazartesi 10:56
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3 yaşındaki kızının ölümüne neden olan anneye 11 yıl hapis cezası
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Meryem Doğan, 2020 yılı Mart ayında ilk eşi Yakup İpek'ten olan kızı Şükran Nur İpek'in karnına yumruk vurdu. Bir süre sonra karnı ağrıyan ve kusma şikayetleri gösteren Şükran Nur, baygınlık geçirince annesi ve ikinci eşi M.A.D. ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şükran Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki kontrolde, çocuğun iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybettiği ve ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Hazırlanan 'şüpheli ölüm' raporu polise bildirildi.

KIZI YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN VURMUŞ

Rapor üzerine gözaltına alınan Meryem Doğan ile M.A.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Meryem Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A.D. ise serbest bırakıldı.

Meryem Doğan, ilk ifadesinde, yaramazlık yaptığı için kızının karnına 2-3 kez şiddetli vurduğunu belirtip, "Kısa süre sonra kızımın karnı ağrımaya başladı ve ardından kustu. Kızımı hastaneye götürmedim ve tedavi amaçlı ağrı kesici verdim. Ertesi gün sabah saatlerinde ise benden su istedi, yerde baygın duruyordu. O zaman eşimle hastaneye götürdüm" dedi.

"BİLEREK BİR ŞEY YAPMADIM"

Meryem Doğan hakkında Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında savunmasını yapan Meryem Doğan, kızını öldürmek gibi bir niyeti olmadığını, bunu yapmak istese daha önce yapacağını anlattı.

Okuma yazması olmadığını ve cezaevinden bir arkadaşına yazdırdığı savunmasını mahkemeye gönderdiğini söyleyen Doğan, dilekçedeki ifadelerine katıldığını söyledi.

Kızının velayetinin babası Yakup İpek'te olduğunu söyleyen Doğan, "Boşanmadan önce çocuklarımı yanıma almıştım. Benden boşanması için velayetini babasına bırakmıştım. Ben Yakup ile boşanmadan önce yurttan çocuğumu yanıma almıştım. Bu çocuğu eşim dövmedi, öyle olsa emin olun söylerdim. Ben de dövmedim, bir hafta önce merdivenden yuvarlanmıştı, her yeri morarmıştı, ölmeden bir hafta önce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürmüştüm. Ben sadece çocuğumun karnına vurmuştum ama bilerek yapmadım, M.A.D. çocuğa dokunmadı, sadece hastaneye götürdü" dedi.

"DAVACIYIM CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Duruşmaya katılan Şükran Nur İpek'in babası Yakup İpek ise, kızının ölümüne neden olan eski eşi Meryem Doğan'ın cezalandırılmasını isteyerek, "Şükran Nur benim çocuğumdu, Meryem Doğan eski eşimdir. Olayın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum, iki çocuğumuzun velayeti de bendeydi. Ben çalışırken sanığın kardeşi beni arayıp, Şükran Nur'un vefat ettiğini söyledi. Sabah gittim, kızımın cenazesini aldım. Kızımın cenazesini kucağıma aldığımda her tarafı mosmordu. Meryem ifadesinde, 'Çocuk benim değil mi? İster döver ister severim' demiş, ben şikayetçiyim, Meryem Doğan'dan ve M.A.D.'den, ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Meryem Doğan'ı önce 'kasten yaralama neticesince ölüme neden olma' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıp, ardından sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, duruşmadaki tavır ve davranışları lehine takdiriyle indirim yapılarak 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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