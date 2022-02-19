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3 yaşındaki oğlunu öldürdü

İstanbul Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir anne, 3 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek öldürdü.

19 Şubat 2022 Cumartesi 15:43
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3 yaşındaki oğlunu öldürdü
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitede iddiaya göre, Suriye uyruklu anne 3 yaşındaki oğlunun boğazını bıçak ile kesti.

Evde yaşayan diğer akrabaların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Oğlunu öldüren kadın, polis ekipleri tarafından gözlatına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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