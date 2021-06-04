31 bin sanatçıya destek geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın nedeniyle faaliyetlerine ara veren 31 bin sanatçıya 250 milyon lira destek verileceğini söyledi. Erdoğan, tiyatro sektörüne de 25 milyon lira turne desteği sağlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılış törenine katıldı. Buradaki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu-2021 Tatbikatına canlı bağlandı.

Açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Zonguldak'a giden Erdoğan, MFA Kocayusuf maske fabrikası açılış törenine katıldı.

İlerleyen saatlerde Filyos Limanı'na giderek burada müjde vermesi bekleniyor.