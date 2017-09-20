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31.000 kişilik yeni Bylock listesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından kurulan özel ekibin 31.000 ByLock kullanıcısını daha belirlediği ifade edildi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 15:31
31.000 kişilik yeni Bylock listesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından kurulan özel ekibin 31.000 ByLock kullanıcısını daha belirlediği ifade edildi. İçinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların da olduğu belirtilen liste, soruşturma için Ankara Başsavcılığı’na gönderilecek.

Sabah'ın aktardığına göre, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olduğu ifade edilen ByLock'la ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından incelenen sistemde kullanıcılara ait kimlik numarasını temsil eden yeni ID numaraları tespit edildi. 

1.5 MİLYON MESAJ 

31.000 kişiye ait olduğu belirtilen bu numaralara ait 1.5 milyon mesaj ortaya çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde 31.000 kişilik listeyi Ankara Başsavcılığı'na gönderecek. 

Ağustos 2014'ten, Ocak 2016'ya kadar örgüt tarafından kullanılan sistemde bulunan on milyonlarca mesajın tasnif edildiği ve ortaya çıkarılan ID numaraları ile eşleştirme yapıldığı vurgulandı. Derinleştirilen çalışmalar sonucunda, kriptolu sistem içinde kullanıcı kimliklerini temsil eden 31.000 ID numarasının tespit edildiği belirtildi.  Bu ID numaraları üzerinden yapılan yazışmalar da deşifre edildi.

Örgüt içi talimat ve konuşmaların yer aldığı yazışmalara ilişkin 1.5 milyon adet mesaja ulaşıldı. Bilişim ekibinin atılan ID numarası, kullanıcı kimlik numarası ve atılan mesajların eşleştirmesi konusunda titiz bir tarama sürecini yürüttüğü belirtildi.

MÜKERRER TİTİZLİĞİ

Mükerrer mesaj ve ID numaralarının olmamasına için yoğun bir çaba sarf eden bilişim uzmanlarının son şeklini vereceği 31.000 kişilik Bylock listesini ilerleyen günlerde başsavcılığa göndereceği bildirildi. İçinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların bulunduğu listenin başsavcılığa ulaştıktan sonra ilgili illere gönderilerek, soruşturma dosyalarına konulacağı vurgulandı. 

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