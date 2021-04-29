Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
50'si yerel 54 pozitif vaka
Kapat

32 yıl sonra kavuştular

Corona virüsün izini süren filyasyon ekipleri bu kez unutulmayacak bir yaşam hikayesinin tam merkezinde yer aldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 09:52
635 Okunma
32 yıl sonra kavuştular

İstanbul'da Covid-19 olan Filiz Varol'un akrabalarını arayan ekipler, genç kadının Niğde'de bir ağabeyi olduğunu buldu. Ağabey Yaşar Varol, yıllarca arayıp bulamadığı kardeşine 32 yıl aradan sonra filyasyon ekipleri sayesinde kavuştu.

Corona virüsün izini sürerek temas zincirini kıran filyasyon ekipleri bu kez bir kavuşma hikayesine imza attı. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan görme engelli Filiz Varol'un (35) 28 Kasım'da corona virüs testi pozitif çıktı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, virüsün temas zincirini kırmak için genç kadının anne, babası ve kardeşlerine ulaşmak için çalışma başlattı.

Virüsün izi sürülürken, ailenin tüm fertlerine ulaşıldı. Ancak ekipler Varol'un bilmediği bir ağabeyi olduğunu fark etti. Ağabey Yaşar Varol'a (52) telefon edildi. Telefonu açan çocuğuna, "Halanın testi pozitif çıktı, test yaptırın" denildi. Çocuk "Benim Filiz isminde bir halam yok" derken, Yaşar Varol, "Evet Filiz adında bir kardeşim var. Ama 32 yıldır kayıp. Onu aradım ama bir türlü ulaşamadım"dedi. 

32 YIL SONRA KAVUŞTULAR

Sabah gazetesinden Gül Kireklo'nun haberine göre, filyasyon ekibi güzel haberi Filiz'e iletti. Duydukları karşısında şaşıran Filiz, "Annem ve babam ben 3 yaşındayken ayrıldı. Sonrasında hep yatılı okullarda okudum. Annem, ağabeyim Yaşar'dan hiç bahsetmedi. Ağabeyim olduğunu bilmiyordum" dedi. 


Oysa, babasının ilk eşinden olan, ağabey Varol, kardeşinin varlığından haberdardı. Ayrıldıklarında 19 yaşındaydı. Yıllarca kardeşini aradı ama bir türlü ona ulaşamadı. İki kardeş Filiz Varol'un karantina süresi biter bitmez buluştu. Ağabey Varol, Niğde'den İstanbul'a gelerek, kardeşine sarıldı. Yeğeni Bengü ile tanıştı. Filiz de ağabeyinin 4 çocuğu olduğunu öğrendi. 32 yıllık hasret filyasyon ekipleri sayesinde mutlu sonla bitti. Filiz Varol, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) bir yazı yazarak teşekkür etti.

"KORONAYA YAKALANDIM, AĞABEYİME KAVUŞTUM"

Haberde görüşlerine yer verilen Filiz Varol, "İnanılır gibi değil. Filyasyon ekipleri dedektif gibi iz sürerken beni ağabeyime kavuşturdu. Ona hasretle sarıldım. Annemin ilk eşinden olan 4 ağabeyim daha var. Babamın ilk eşinden olan oğlu ağabeyim. Nasıl bunca yıl bundan habersiz yaşamışım. Ağabeyim de sevinçle geldi, bana sarılıp bağrına bastı. Kardeş işte, araya yıllar girse de insan kalpten bağlanıyor kardeşine" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu
Türkiye Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi
Türkiye Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi
İkinci doz BioNTech aşısında ertelemeye iptal
İkinci doz BioNTech aşısında ertelemeye iptal
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim