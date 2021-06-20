33 yıl önce kazandığı üniversiteden mezun oldu

Elazığ'da 1988'de girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümünü kazanan 67 yaşındaki Zeki Gür, okulundan 33 yıl sonra mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.
Gür, çobanlık yaparken 1988'de girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümünü kazandı.
Kaydını yaptıran Gür, maddi imkansızlar nedeniyle 2'nci sınıfta okuluna ara vermek zorunda kaldı.
Çobanlık yapmaya devam eden ve zaman içinde evlenerek 4 çocuk sahibi olan Gür, öğrenci affından faydalanarak 2016'da okul sıralarına geri döndü.
Okuma azmiyle öğretmenlerinin dikkatini çeken Gür, 2020-2021 yılı eğitim döneminde tüm derslerden başarıyla geçerek diploma almaya hak kazandı.
Gür, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen törenle kepini takıp cüppesini giyerek mezuniyet sevincini yaşadı.