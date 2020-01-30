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34 Türk için Çin’e ambulans uçak gidiyor

TC Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlattı.

30 Ocak 2020 Perşembe 12:56
34 Türk için Çin’e ambulans uçak gidiyor

TC Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlattı. Bugün, 34 Türk için Çin’e ambulans uçak gönderiliyor.

Çin’de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında son 24 saatte 38 can kaybı daha yaşandı. Ölenlerin sayısı 170’e çıkarken, müşahede altına alınan kişi sayısı 80 bini buldu.

Dışişleri Bakanlığı dün, Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıklamıştı.

Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için hazırlıklar tamamlandı, askeri kargo uçağı ambulans uçağa çevrildi.

Uçakla, 34 Türk vatandaşı dışında 7 Azerbaycan Türkü, 7 Gürcü ile 1 Arnavutluk vatandaşı da Türkiye’ye getirilecek.

(BRT/TRT)

Anahtar Kelimeler:
34TÜRKÇinUçakHaberGündemKıbrıs
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