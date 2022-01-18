35 yıldır kimliksiz yaşıyor

İstanbul Eyüpsultan'da 35 yıldır kimliksiz yaşayan Bülent Başaran (55), askerliğini yaptıktan sonra kimliğini kaybettiğini ve nüfus müdürlüğüne yaptığı başvuruların olumsuz sonuçlandığını belirtti.

Kimlik bilgilerinin de silindiğini söyleyen Bülent Başaran, kimliği olmadığı için resmi işleri yapamıyor.

Bu yaşına kadar hiç evlenmeyen ve kimliği olmadığı için sosyal güvenceye sahip olamayan Bülent Başaran, mahalledeki komşularının kendisine kalacak yer ve gündelik işler bulması ile hayatına devam ediyor.

FİLMİ AKILLARA GETİRDİ



Hastalandığında hastanede kimliksiz işlem yapılamadığı için sağlık hizmetlerinden yararlanamayan ve komşuların verdiği ilaçlar ile iyileşmeye çalışan Bülent Başaran, kimliği olmadığı içinde herhangi bir işe de başvuramıyor.



Kimliği olmadığı ve dolayısıyla HES kodu alamadığı için alışveriş merkezlerine giremeyen ve toplu taşıma bile kullanamayan Bülent Başaran hiçbir yere gidemiyor.

Başaran’ın hayat hikayesi ise ‘Yaşar Ne yaşar Ne Yaşamaz’ filmini akıllara getirdi.

"ASKERLİKTEN SONRA KİMLİĞİM KAYBOLDU"



Her insan gibi kimlik sahibi olmak isteyen Başaran, “Her yere müracaat ettim, kimse beni dinlemedi. Hastaneye gidemiyorum, aşı olamıyorum. İş olduğu zaman çalışıyorum olmadığı zaman mezarlıklara bakıyorum. Askerden sonra kimliğim kayboldu. Menenjit geçirdikten sonra her şey kayboldu” dedi.

"35 YILDIR KİMLİĞİM YOK"



Kimliği kaybolduktan sonra hiçbir şeye ulaşamadığını söyleyen Başaran, “Nereye gidersem kapılar kapalı. Hiçbir yer bana yardımcı olmadı. Ailem yok. Tek başıma yaşıyorum. Her insan gibi kimliğim olsun istiyorum. 35 yıldır kimliğim yok” diye konuştu.



Yıllardır Başaran'a yardımcı olan Cihan Şanverdi, “Kimliği olmadığı için iş bulamıyor, sigortası yok. Kaldığı yeri biz sağladık. Ne iş bulursa onu yapıyor. Gündelik geçiştiriyor. Kimlik başvurusunda bulunduk ama geri dönüş yok. Ne yaşar ne yaşamaz kayıp bir adam” şeklinde konuştu.