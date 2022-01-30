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350 nüfuslu köyden 120 doktor çıktı, 100 kişi de tıp okuyor

Sivas'ın 350 nüfuslu Kolluca Köyü, 120 doktor ile Türkiye'nin en çok doktor çıkaran köyü oldu. Sivas merkeze bağlı Kolluca Köyünde dünyaya gelen Cahit Gümüşer, 44 yıl önce annesinin isteği üzerine okuyup, köyden çıkan ilk doktor oldu. Gümüşer'in ardından, diğer aileler de çocuklarını tıp okumaya teşvik etti.

30 Ocak 2022 Pazar 17:58
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350 nüfuslu köyden 120 doktor çıktı, 100 kişi de tıp okuyor
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Sivas'ın 350 nüfuslu Kolluca köyünde 1970'lerden bu yana tıp fakültesi okuyup doktor çıkanların sayısı 120 oldu. 100'ün üzerinde de tıp fakültesi öğrencisi var. Türkiye'nin dört bir yanında, hatta ABD'de bile görev yapan Kollucalı doktorların sayısı her geçen yıl artıyor.

Üniversitesi eğitimi çağındaki gençlerin büyük bir kısmının tıp fakültesine yönlenme nedeni çevrelerinde ki doktor olan akrabaları ve komşuları.

Köyün ilk doktoru ise annesinin isteği ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Cahit Gümüşer. Gümüşer, annesinin isteğini kırmayarak yaklaşık 50 yıl önce doktor olarak diğer gençlerin de önünü açmıştı.

"ONLAR KÖYÜMÜZÜN GURURU"

Sabah gazetesinin haberine göre, ilk 5 kişinin köyün tüm çocuklarına örnek olduğunu belirten muhtar Mustafa Polat, "Köyde her ailede 3-5 doktor var. Mesela komşumuzun 4 oğlundan 3'ü doktor. Neredeyse doktor çıkmayan ev yok. Bu da çocukların birbirini örnek alması ve ailelerin teşviki ile oldu. Yaz ayları geldi mi köyümüz 'DR' plakalı otomobillerle dolar taşar. Bu da bizi çok gururlandırır. Köyde şuanda 92 nüfusumuz var. Çoğu okuyup köyden ayrıldı" dedi.

"OKUSUNLAR DİYE ZOR İŞLERDE ÇALIŞTIRIYORUZ"

Köylülerden Sadık Polat ise, Kayseri'de eskiden, ticarette başarılı olmayan çocuklar, 'bari okusun' diye okula gönderilirmiş. Bizde ise çocukları zor işte çalıştırıp okumaya teşvik ederler. Hal böyle olunca çocuklar okulu daha çok severlermiş. Köyümüzden çıkan Profesörler İbrahim Gül, İsmail Polat, Melih Akyol, Cahit Gümüşer ve Abdulkadir Hasbek gibi isimler çocuklara hep örnek olarak gösterildiler. Çocuklarda onları örnek alarak okuyup doktor oldular. Şimdi Türkiye'nin en çok doktor çıkaran köyü olduk" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
SivasKolluca
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