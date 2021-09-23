"4 eş normal, Mustafa'yı karısıyla paylaşacağım"

FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında kızlarını arayan aile, duydukları karşısında büyük şok yaşadı. Kayıp olarak aranan Melek Şahinoğlu'nu canlı yayına çıkaran Fulya Öztürk, genç kızı anne ve babasıyla yüzleştirdi. 18 yaşındaki Melek'in kaçtığı Mustafa'nın evli ve 4 çocuklu olduğu öğrenildi. Ancak asıl şok Melek'in söyledikleri üzerine yaşandı. Yasak ilişki yaşamaya başladığı kişiye kuma olarak giden Melek, Mustafa'yı karısıyla paylaşacaklarını söyledi. Fulya Öztürk duydukları karşısında ne yapacağını şaşırdı. İşte canlı yayında Fulya Öztürk'ü çileden çıkaran Melek...

EVİ TERK EDİP DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ İLE KAÇTI

18 yaşındaki Melek Şahinoğlu, İstanbul'da bir döviz bürosu sahibi Pakistan uyruklu Mustafa isimli kişinin yanında işe başladı. Döviz bürosu sahibi ile yasak ilişki yaşamaya başlayan Melek, 17 Eylül'de evi terk etti. Annesi Fatma Şahinoğlu ile babası Ali Şahinoğlu, kızlarının kaçırıldığını düşünüp soluğu FOX TV'deki Fulya ile Umudun Olsun programında aldı. Fulya Öztürk ve ekibi bir gün sonra Melek Şahinoğlu'nu ve kaçtığı adamı bulup canlı yayına çıkardı.

"DÖRT KADINLA EVLENMEK NORMAL"

Fulya Öztürk ve yayın ekibi Melek ile Mustafa'yı dinledikçe büyük şok yaşadılar. Melek, evli ve 4 çocuklu olan Mustafa'nın ikinci eşi olmayı kabul ettiğini açıkladı. Mustafa'nın ilk karısıyla anlaştığını söyleyen Melek, "Eşiyle konuştum beni kabul etti. Pakistan'a 4 kadınla evlenmek normal. Ben de onu seviyorum Mustafa'dan vazgeçmeyeceğim" dedi.

Fulya Öztürk duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, genç kızı "3 ayda aşk mı olur? Ne demek 4 eş normal' diyerek uyardı. Programın avukatı da 4 eş normal açıklamasını duyunca çileden çıktı ve 'Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada böyle bir şey söyleyemezsin' diyerek tepki gösterdi. Melek ise gayet rahat bir tavırla, "Ben burada demedim, Pakistan'da normal dedim. Karısıyla da görüştüm o beni kabul ediyor' karşılığını verdi.

Melek Şahinoğlu'nun annesi Fatma iki gözü iki çeşme ağlarken, babası Ali Bey de kızına evine dönmesi için yalvardı. 'Her şeyinle kabulümsün' diyen babaya karşı tepkisiz kalan Melek, annesine ise 'onu aradığı için' tepki gösterdi. Anne Fatma Şahinoğlu, kızının tavrı karşısında 'Benim kızım böyle değil. Televizyonda evli adama kaçan kadınları gördüğünde çıldırıyordu. Bu benim kızım olamaz. Tehdit ediliyor' dedi.

Fulya Öztürk genç kızı tatlılıkla ikna etmeyi denedi. Eğitimine devam etmesini, 3 ayda aşk olmayacağını, ilerde pişman olacağını söyledi. Programın psikoloğu da üzerine gittiğin kadının onurunu düşün diyerek Melek'in aklını başına getirmeye çalıştı. Bu yapıcı tavırlara rağmen Melek, "Ben Mustafa'nın karısıyla anlaştım o beni kabul ediyor' yanıtını verdi.

"İLK KARISIYLA PAYLAŞACAĞIM"

Fulya Öztürk bir yandan, anne ve babası bir yandan Melek'e yalvarırken o yeni bir skandala imza attı. Mustafa'yı sevdiğini ve ondan vazgeçmeyeceğini belirten Melek, kaçtığı adamı ilk karısıyla paylayacaklarını açıkladı. Fulya Öztürk şaşkın bir şekilde 'nasıl yani, adam 3 gün ona gidip 4 gün seninle mi olacak? Bunu kabul ediyor musun?' diye sordu. Melek gayet rahat bir şekilde 'evet kabul ediyorum' deyince Fulya'nın kanı dondu.

"AİLEM KABUL ETMİYORSA ONLARI REDDEDİYORUM"

Onca dil dökmeye rağmen Mustafa'dan ayrılmayacağını belirten Melek, "Ben buraya ailemi ikna etmek için geldim. Onlar benim kararıma saygı duymuyor. Annemle ve babamla görüşmek istemiyorum. Mustafa'dan vazgeçmiyorum. Bugünden sonra beni istemiyorlarsa buradan gitsinler" dedi. Fulya Öztürk, genç kıza 'seni tehdit mi ediyorlar' diyerek bir kez daha şansını denedi. Melek ise, 'Ben salak değilim. Tehdit etseler burada arkada ekibinize söylerdim. Karakola giderim' yanıtını verdi.

"ASIL REZİL SENSİN"

Fulya Öztürk genç kızı ikna edebilmek için her yolu denedi. Ancak 18 yaşındaki Melek ne ona kulak astı, ne annesinin göz yaşlarına ne babasının yalvarmasına yanıt verdi. Annesine 'Senin burada ağlayıp zırlamanla rezil oluyoruz' deyince Fulya Öztürk çileden çıktı ve şunları söyledi: - 'Anne baban rezil olmadı. Sen adamı karısıyla paylaşacağını söyleyerek rezil oldun. Sen diğer kadını ikna ettim beni istedi diyerek rezil oldun' dedi. Melek 'evet bununla rezil oldum" diyerek karşılık verdi.

Her anı ile izleyenleri şaşkınlığa düşüren yayında Mustafa da hem Melek'i hem de ilk karısını sevdiğini söyleyerek Fulya'yı şaşkına çevirdi. Kızı Melek'i eve dönmeye ikna edemeyen anne ise son çare olarak Pakistanlı Mustafa'ya ağlayarak 'Lütfen evladımı bana ver' diyerek yalvardı.

Annenin ağlayarak yalvarmaları karşısında Fulya Öztürk, Melek'e döndü ve "Annenin bu hali sana hiç bir şey ifade etmiyor mu? Annen o! Ben bile çıldırdım" diyerek sordu. Melek ise "Bakın söylüyorum Mustafa'yı kabul etmiyorlarsa eve dönmeyeceğim. Ben doya doya aşkımı yaşayacağım' dedi. Bunun üzerine Fulya Öztürk, 'Annen kalp krizi geçirse doya doya yine aşkını yaşayacak mısın' diye sordu. Melek "Fulya Hanım son kararımı söyledim tekrar sormanıza gerek yok' diyerek pes dedirtti. Fulya Öztürk, en sonunda 'Allah herkese hayırlı evlat versin' diyerek yayını bitirdi.