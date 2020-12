4 evlilikten 5 çocuk yaptı! Oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

Daha önce 3 evlilik yapan Akile D., 2017 yılında E.D. ile evlendi. Çiftin bir süre sonra A.D. ismini koydukları oğulları oldu. Akile D., 4 Aralık'ta oğlu A.D. ile evdeki para ve altınları alıp, kayıplara karıştı. Bunun üzerine E.D. polis merkezine gidip eşi hakkında kayıp başvurusunda bulundu. E.D eşini bulmak için yaptığı araştırma sırasında eşinin ilk evliliğinden olan oğlu H.C.M.'nin 18 yaşındaki arkadaşına uygunsuz fotoğraf ve mesajlar gönderdiğini belirledi. Bunun üzerine eşi hakkında boşanma davası açıp, yanında götürdüğü oğlunun velayetini almak için hukuk mücadelesi başlattı.

'TEK İSTEĞİM OĞLUMU GERİ ALIP, BOŞANMAK'

2,5 yaşındaki oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten E.D., ''Akile D. ile 2014 yılında tanışmıştık. 2017 yılında evlendik ve bir oğlumuz oldu. Eşim, oğlumu da alıp 4 Aralık günü kayıplara karıştı. Eşimin, ilk evliliğinden olan oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla mesajlaştığını belirlerdim. Geçen cuma günü de benim hakkımda uzaklaştırma kararı almış. Ben kendisine zarar verecek olsam 4 Aralık'tan itibaren yapardım. Benim tek isteğim oğlumu geri alıp, boşanmak'' dedi.

E.D.'nin avukatı Gülsen Pişmiş de, Akile D.'nin daha önce gerçekleştirdiği 3 evlilikten 4 çocuğunun olduğunu ve çocukların velayetlerinin de babalarına verildiğini hatırlattı.

Müvekkili E.D. ile evliliklerinden ise 2,5 yaşında bir oğullarının olduğunu belirten Pişmiş, şunları söyledi:

''Müvekkilimden önce 3 kez resmi evlilik yapmış ve 4 çocuğu var. Müvekkilimle yaptığı evlilikte de 2,5 yaşında bir çocuğu var. Biz boşanma davası açıp, çocuğun velayeti ve tazminat istedik. Ancak bizim burada üzerinde durduğumuz husus 2,5 yaşındaki çocuğun velayetiniN babaya alınmasıdır. ''

Davalı Akile D.'nin ilk evliliğinden olan ve şu an 20 yaşında olan oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla aşk ilişkisi yaşadığına dair mesajlara ulaştıklarını belirten Pişmiş, ''Davalı hanımefendinin ilk evliliğinden olan şu an 20 yaşında bir oğlu var. Oğlunun, 18 yaşındaki samimi olduğu arkadaşıyla, davalı kadınla aşk ilişkisi yaşandığına dair mesajlaşmalar var. Mesajları tespit eden yakalayan ilk evliğinden olan çocuktur. Hatta müvekkilime de ulaştıran, davalı kadının ilk çocuğudur. Kaçtıysa buna kaçmıştır şeklinde bildirmiş ve mesajlarda da kaçacağına dair yazı olduğu belirtildi. Bu mesajları da yargılama aşamasında dosyaya sunacağız. Bizim amacımız, bir an önce boşanmaları sağlamak ve 2,5 yaşındaki çocuğun velayetini almaktır'' dedi.

EŞLER ARASINDA ANLAŞMAZLIK YOKTU

Gülsen Pişmiş, eşler arasında daha önce herhangi bir şiddet ve anlaşmazlık gibi bir durumun olmadığını belirterek, ''Davalı kadın ile müvekkilim arasında daha önce herhangi bir sorun yok. Adli olay yok. Müvekkilimin, davalı kadına uyguladığı şiddet söz konusu değil. Hatta gayet de araları iyi, hiçbir sorun yok. Ama müvekkilim, eşinin çocukla hiç ilgilenmediği, işe gidene kadar çocukla kendisinin ilgilenip, karnını doyurduğunu, banyosunu yaptırdığını söyledi. Davalı kadının sürekli elinde cep telefonu olduğu ve çocukla ilgilenmediğini belirtti'' diye konuştu.

Akile D.'nin oğlu H.C.M.'nin kendisinin çocukluk döneminde şiddet gördüğünü, 2,5 yaşındaki A.D.'nin velayetinin E.D.'ye verilmesi yönünde dilekçe verdiğini belirten Pişmiş, ''Çocuğun anlatımına göre şöyle; davalı kadın, çocuğun babası ve babaannesi, bir arada yaşıyormuş. Kadın sırf dışarı çıkabilmek ve başka erkeklerle rahat görüşmek adına, ilk evlilikten olan çocukların vücut boşluklarına, göbek deliklerine, burun deliklerine mil gibi, kürdan gibi kesici delici aletler sokup, kanamasına neden olup, sonra da ev halkına 'çocuklar hastalandı, hastaneye götürmek lazım' diyerek evden çıkıp, başka erkeklerle buluştuğu şekilde bize yansıdı. İlk oğlu da, 2,5 yaşındaki A.D.'nin hayatından endişe ettiği için çocukluk döneminde yaşadıklarını dilekçeyle anlattı'' dedi.

Akile D., ise iddialarla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

DHA