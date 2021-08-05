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4 yaşındaki çocuk ailesini kurtardı

Alanya'da 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alevleri fark eden 4 yaşındaki çocuk, o sırada uyuyan ailesini uyandırarak hayatlarını kurtardı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 15:16
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4 yaşındaki çocuk ailesini kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangında 4 yaşındaki çocuk dumanları fark ederek ailesinin hayatını kurtardı.

Yangın, Şekerhane Mahallesi Eğri Köprü Caddesi üzerinde bulunan bir binada çıktı.

Edinilen bilgiye göre evin 4 yaşındaki oğlu Hasan evin içerisinden çıkan dumanları görünce o saatte uyuyan babası Erdoğan Kalecik’i uyandırarak evin yandığını söyledi.

Baba alev ve dumanları görünce eşi ve 3 çocuğu ile birlikte kendilerini dışarı attılar. Komşularının itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

3 katlı binanın diğer katlarında oturan vatandaşlar dumandan zehirlenmemek için balkonlara çıktı.

Baba Erdoğan Kalecik oğluna bakarak, "Oğlum bizim hayatımızı kurtardı, Allah ondan razı olsun" diyerek duygulu anlar yaşadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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