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4 yaşındaki Yusuf öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde babasının traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan Yusuf Kupçak (4), hayatını kaybetti.

28 Nisan 2022 Perşembe 09:13
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4 yaşındaki Yusuf öldü

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağözü Mahallesi'nde çiftçi Süleyman Kupçak, evinin önündeki 80 EA 785 plakalı traktörle geri manevra yaparken, aracın arkasındaki oğlu Yusuf Kupçak'ı fark etmedi. Küçük çocuk traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Yusuf'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Yusuf Kupçak'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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