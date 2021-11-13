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40 milyon liralık sahte dolar ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 40 bin adet sahte döviz basarak piyasaya sürme hazırlığında bulunan kalpazan, suçüstü yakalandı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 10:16
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40 milyon liralık sahte dolar ele geçirildi
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışında yaşayan bazı şahısların Türkiye’de sahte döviz imal etmek üzere bir şahıs ile irtibat kurduğu bilgisini aldı.

Sahtecilik suçundan aynı zamanda sabıkası da olan şahsı takibe aldı.

Yapılan takip neticesinde; söz konusu şahsın Zeytinburnu İlçesinde bir iş yerini kiralayarak, burayı matbaaya çevirdiği ve sahte para basma amacıyla kullanılan özel kağıt diye tabir edilen kağıt ile boya temin ettiği tespit edildi.

İŞ YERİ GÖRÜNÜMLÜ DAPRHANE

Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri matbaaya operasyon için düğmeye bastı.

Yapılan operasyonda şahsın iş yerini; yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ile adeta küçük bir darphaneye çevirdiği tespit edildi.

Sahte paranın daha seri basılması amacıyla, ofset matbaa makinelerinde kullanılmak üzere, çinko kalıp yaptırdığı görüldü.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin şok baskınıyla neye uğradığını şaşıran Y.Y.G. isimli şahıs operasyon anında sahte para basarken suçüstü yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Zeytinburnu ilçesinde bulunan adreste yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk Lirası olan 40 bin adet sahte 100 ABD Doları, maddi değeri yaklaşık 7 milyon Türk Lirası olan 500 bin adet İngiltere Kraliyet Pulu, 500 adet Fransa vatandaşı kimlik kartı ile sahte para üretiminde kullanılan yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Yakalanan Y.Y.G. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 13.11.2021 11:28
Anahtar Kelimeler:
Sahte Dolar
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