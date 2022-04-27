420 Bomba hala aktif!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bina yapımı için kazılan temelde, çuvallar dolusu bomba bulundu. Sır dolu olaya ilişkin yapılan incelemelerden ilk sonuçlar geldi. 1. Dünya Savaşı zamanından kaldığı tespit edilen 831 bombanın 420'sinin aktif olduğu ortaya çıktı.
27 Nisan 2022 Çarşamba 12:07
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde önceki gün bina temeli kazarken bulunan bombalarla ilgili inceleme tamamlandı. Toprağa gömülü olarak bulunan 831 bombayla ilgili gelen sonuçlarda, dikkat çeken detaylar yer aldı.
Bandırma'nın 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak’taki inşaat sırasında kepçe tarafından yapılan temel kazısında toprağa gömülü halde bulunan bombaların 1. Dünya Savaşı’ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. Bombaların 411´i boş, 420´sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.
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