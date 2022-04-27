420 Bomba hala aktif!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde önceki gün bina temeli kazarken bulunan bombalarla ilgili inceleme tamamlandı. Toprağa gömülü olarak bulunan 831 bombayla ilgili gelen sonuçlarda, dikkat çeken detaylar yer aldı.

Bandırma'nın 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak’taki inşaat sırasında kepçe tarafından yapılan temel kazısında toprağa gömülü halde bulunan bombaların 1. Dünya Savaşı’ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. Bombaların 411´i boş, 420´sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.