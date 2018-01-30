Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119303
ALTIN
162.732
DOLAR
3.7830
STERLİN
5.3503
EURO
4.6869
Besinler sperm kalitesini etkiliyor!
Erkekler dikkat: 50 yılda yarı...
Sezaryen sonrası normal doğum olur mu?
Sezaryen sonrası normal doğum olur...
Elektronik sigara kanser ve kalp hastalığı nedeni
Elektronik sigara kanser ve kalp...
Grip, kalp krizini tetikliyor
Grip, kalp krizini tetikliyor
Cinsel ilişki esnasında çorap giyerseniz…
Cinsel ilişki esnasında çorap giyerseniz…

44 yıl sonra, gazi oldukları Kıbrıs'a uğurlandılar

Sivas'ta 20 Kıbrıs gazisi, belediyenin organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) uğurlandı.

30 Ocak 2018 Salı 19:21
44 yıl sonra, gazi oldukları Kıbrıs'a uğurlandılar
banner10

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geziye katılacak gazileri makamında kabul eden Belediye Başkanı Sami Aydın, gazilerin yaşadığı heyecanı kendisinin de paylaştığını belirtti.

Gazileri iki grup halinde KKTC'ye göndereceklerini aktaran Aydın, "Programı Afrin Zeytin Dalı Harekatı’ndan önce planlamıştık. Gazilerimizin talepleri üzerine Sivas'taki Kıbrıs gazilerimizin tamamını davet ettik. Bunların sadece 40'ı katılabileceklerini bize bildirdi. Biz de iki grup şeklinde bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Programın Zeytin Dalı Harekatı'na denk gelmesinin geziye ayrı bir önem kattığını da vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Öncelikle zor şartlarda terörü oradan silip atmak için Afrin'de mücadele eden tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Şehit olanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. 1974 Barış Harekatı, ülkemiz adına önemli bir harekattı ve o harekata katılan çok sayıda gazimiz Sivas'ta bizimle birlikte yaşıyor. Bizler o günden bugüne oralara hiç ziyarette bulunma imkanı bulamayan gazilerimizi oraya göndermeyi arzu ettik. En azından kendileri için gerçekten önemli o anılarının geçtiği, onur vesilesi olan o toprakları tekrar ziyaret etmelerinin onlar için çok önem arz ettiği kanaati ile böyle bir çalışma başlattık. Bugün inşallah kendilerini tekrar o topraklara uğurlayacağız. İnşallah güzel bir şekilde gidip cephede çarpıştıkları yerleri ziyaret edecekler. Aradan 44 yıl geçtikten sonra oradaki gelişim ve değişimi yerinde bizzat gözlemleme fırsatı bulacaklar. Umut ediyorum onlar için çok özel ve duygusal bir program olacak."

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı da Zeytin Dalı Harekatı'nda canını dişine takarak karda, çamurda, yağmurda, vatan ve bayrak için canını veren şehitler ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise uzun ömürler diledi. Terörü ve destekçilerini lanetlediğini belirten Ahıskalı, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümündeyiz. Aradan 44 yıl geçmesine rağmen oradaki arkadaşlarımızı unutmuyoruz. Kıbrıs'ta 500 şehidimiz var. Arkadaşlarımızın şehit düştüğü yerlere gideceğiz." diye konuştu.

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal da programın gaziler için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Aydın, gazileri KKTC'ye uğurladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: "ÖSO, BMGK'nin terör listesinde değil"
Çavuşoğlu: "ÖSO, BMGK'nin terör listesinde değil"
29 Ocak 2018 tarihli TC Milli Piyango'su çekildi
29 Ocak 2018 tarihli TC Milli Piyango'su çekildi
Trabzon'da pistten çıkan uçak kütüphane olacak
Trabzon'da pistten çıkan uçak kütüphane olacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim