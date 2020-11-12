46 yıl sonra gelen gurur

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan ve 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na asker olarak katılan 67 yaşındaki İbrahim Bülbül'e, aradan geçen 46 yılın ardından hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hem de Türkiye tarafından gazilik unvanı verildi.



1974 yılında askerliğini denizci olarak yapan ve Silifke mayın arama tarama gemisinde görev yapan İbrahim Bülbül, Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Harekat sırasında bir patlama sonucu yaralanan İbrahim Bülbül, askerliğini bitirdikten sonra memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesine döndü. Sonraki yıllarda kendisine gazi olabileceğini söyleyen kişilerin telkinleri ile Osmaniye'de askeri yetkililerle görüştü. Bülbül, bu şekilde bir gazilik unvanı olamayacağının bilgisini aldı. Aradan geçen 46 yıldan sonra İbrahim Bülbül’ün oğlu gazilerleyaptığı sohbette babasının da Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını söyledi. Kıbrıs gazilerinin İbrahim Bülbül’ün gazilik unvanı alma hakkının olduğunu söylemeleri üzerine yapılan başvuru ve araştırma sonucu şu anda 67 yaşında olan İbrahim Bülbül’e hem KKTC hem de Türkiye gazilik unvanı verdi.



İbrahim Bülbül’e gönderilen gazilik madalyasını ve beratını Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı takdim etti. 46 yıl aradan sonra gazi olan İbrahim Bülbül çok mutlu olduğunu söyleyerek, “1974 yılında Silifke mayın arama tarama gemisinde askerdim. Bu gemiyle Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Orada bir patlama sonucunda yaralanma olayı da yaşadım. Askerliğim bitti memleketime döndüm. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılanlara gazilik unvanı veriliyordu. Ben de gittim askeri yetkililerle görüştüm. Bana gazilik hakkım olmadığını söylediler. Ben de daha sonra normal şekilde yaşantıma devam ettim. Çok da üzerine düşmedim. Oğlum gazilerle olduğu bir ortamda benim de bu harekata katıldığımı anlatmış. Onlar da benim gazilik hakkım olduğunu söylemişler. Oğlum daha sonra başvurdu. Bu durum araştırıldı. Benim gazilik hakkım olduğu anlaşıldı. Devletimizden Allah razı olsun. 46 yıl sonra beni gazilik ile ödüllendirdi. Çok sevinçliyim çok mutluyum” dedi.