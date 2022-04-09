5 Dakikalık yolculuk için 435 lira istedi

İstanbul'da bir vatandaş, 5 dakikalık yol için 435 lira tutan taksi ücreti nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Olay, geçtiğimiz gün saat 12.00 sıralarında Bahçelievler’de meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünden çağırdığı taksiye binen Ahmet Durmaz isimli genç, aracın hareket etmesiyle birlikte taksimetrede açılış ücretinin 400 lira olduğunu gördü.

Durmaz, yaklaşık 5 dakika içerisinde artı olarak 35 lira daha taksimetre ücretinin arttığını görünce taksi şoförünü uyardı. Durumu kabul etmeyen sürücü ile genç arasında sözlü tartışma çıktı.

ŞARTLAR BUNU GEREKTİRİYOR



Yolcunun ücretin yanlış olduğunu söylemesi üzerine taksi şoförünün ‘şartlar bunu gerektiriyor’ dediği öğrenildi. Tehditlere maruz kalan yolcu, ücreti ödeyerek araçtan inerken konuya ilişkin şikayetçi olacağını söyledi.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK



Yaşanan olayda mağdur olduğunu iddia eden taksi yolcusu Ahmet Durmaz, taksimetreyi görüntülemesi nedeniyle sürücü ile aralarında tartışma çıktığını anlattı.



Araçtan inmek istediğini söyleyince sürücünün bağırmaya başladığını dile getiren Durmaz, "Bir süre daha tartıştıktan sonra aracı sağa çekti. İndim ve 435 lira paramı aldı. Taksimetre 7 lira birden atıyordu. Cebimdeki tüm parayı neredeyse aldı. Şimdi konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu.