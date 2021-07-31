5 ilde yangınla mücadele sürüyor (Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin ve Muğla'da orman yangınları)

28-29-30 Temmuz tarihlerinde Türkiye 74 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler yangınlarla mücadelelerini sürdürüyor. Sosyal medya hesabından yangınla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son paylaşımında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesinin kontrol altına alındığını bildirdi.

ADANA

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz'da saat 19.45 civarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi.



Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.



Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



Üç gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

ADANA-ALADAĞ

Adana'nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.



Ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopterleri ve uçakla müdahale ediyor.



Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

OSMANİYE

Osmaniye'de üç gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.

Dün sabah saatlerinde yoğun duman nedeniyle helikopterle müdahale bir süre yapılamadı.

Bölgeyi kaplayan dumanın etkisini yitirmesiyle havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın güzergahında olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki taşınabilir tarihi eserler, tedbir amacıyla başka bir müzeye nakledildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, yangının müzeye doğru ilerlemesi üzerine tedbir amacıyla taşınabilir eserlerin korunaklı biçimde Osmaniye Müzesi'ne nakledildiğini söyledi.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

ANTALYA

Antalya Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Alevlerin büyümesi nedeniyle bir mahalle daha gece saatlerinde tahliye edildi.



İlçede Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.



Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, 8 engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi. Ayrıca ekipler, sokakta buldukları bir kediyi de mama ile besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.



Ahmetler Mahallesi Muhtarı Şükrü Zor, yangının evlere doğru yaklaşması nedeniyle tahliye işlemlerinin başlatıldığını söyledi.



AFAD ekipleriyle yaşlı vatandaşları evlerinden çıkartarak ilçe merkezine gönderdiklerini anlatan Zor, "Yangın mahallemize 10 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Yaşlılarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı alıp gidiyoruz, evlerimizi geride bırakıyoruz." dedi.



AFAD gönüllülerinden Oğuzhan Yürük ise kriz masasının yönlendirmesiyle Manavgat'ın 40 kilometre yukarısındaki Ahmetler Mahallesi'nde çalışmalara başladıklarını belirtti. Yürük, mahallenin yüzden 90'nın tahliye edildiğini kaydetti.

MERSİN

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçesindeki yangınların 3 noktada devam ettiğini söyledi.



İnce, Silifke ilçesinde de dün çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden orman yangınından etkilenen alanlarda incelemede bulundu.



İnce, sonrasında Aydıncık ve Silifke ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mersin'de 7 noktada yangın meydana gelmişti. Bunların 3'ü aktif olarak devam ediyor. Diğer noktalar söndürülmüş, soğutma çalışmaları devam eden bir konumda." dedi.



Yangına müdahale eden ekipler hakkında da bilgi veren İnce, şöyle konuştu:

"Bu 3 noktada 5 helikopterimiz şu anda aktif olarak çalışıyor. Yine Orman teşkilatımızın bütün personeli başta olmak üzere 128 arazöz, 6 iş makinesi, bunun yanı sıra başta belediyeler olmak üzere diğer kamu kurumlarından verilen iş makineleri ve ihtiyaç duyulan diğer araçlarla beraber 200'ü aşkın araç şu anda müdahale ediyor. Karadan ve havadan söndürme çalışmalarımız devam etmekte. Umarım, hava ve rüzgar müsaade ederse bu 3 bölgeyi de en kısa sürede söndürmeyi hedefliyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı son açıklamasında Mersin’in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişinin taburcu edildiği bilgisini aktardı.

MUĞLA

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor.



Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ile Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.



Yangına havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, yangın söndürme işçisi, İstanbul, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Eskişehir'den gelen itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.



Bölgede ormanlık alana yakın noktalarda bulunan ev ve villalar ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Bazı vatandaşlar hayvanlarını yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bölgede incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu akşam itibarıyla rüzgar lehimize. Böyle devam ederse ekiplerimizle yangını boğup, sabah da uçak, helikopter ve ilave ekiplerin gelmesiyle yangını kontrol altına alıp, soğutacağımızı düşünüyoruz" dedi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 49 KİŞİ YARALANDI



Öte yandan yangına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD)açıklama yapıldı. Açıklamada Muğla il genelinde 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 49 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 35'inin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

MUĞLA-FETHİYE

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Ekipler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına aldı.