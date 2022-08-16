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5 metrekarelik alana yağan yağmur şaşkına çevirdi!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Küçük bir alana yağan yağmur görenleri hayrete düşürdü. İlk başta olanlara inanamayan vatandaşlar boru patladı zannederken, sonrasında ise hatıra fotoğrafı çektirdi. İşte şaşkına çeviren olayın detayları...

16 Ağustos 2022 Salı 15:00
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5 metrekarelik alana yağan yağmur şaşkına çevirdi!


İlginç olay, İzmit ilçesi yürüyüş yolu üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 5 metrekarelik alana düşen suyun, vatandaşlar ilk olarak binadan geldiğini düşündü. Ancak yapılan kontrollerde binadan kaynaklanmadığı belirlendi. Tek bir buluttan yere düşen yağmur taneleri karşısında şaşkına dönenler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Bölgede bir restoranda çalışan Kadir Gözen, “Yaklaşık 3 saattir tek buluttan yağmur yağıyor. Biz de şaşkınız. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yoldan geçenler durup fotoğraf, video çekiyor. Onlar da duruma şaşkın, kimse inanmıyor. İlk başta boru patladı sandık.” dedi.

"BİNANIN SUYUNU KESTİK, YİNE DE KESİLMEDİ"

Yürüyüş yolunda işyeri bulunan Caner Gündoğdu ise “2-3 saattir yağan bir yağmur var. İlk başta boru patlaması ihtimaline karşı, güvenlik arkadaşlar binanın suyunu kesti. Ancak yağmur kesilmedi. Gelen herkes kameraya çekti yağmur sürekli bu bölgede gezip duruyor. İlk defa karşılaştık bununla ne zaman duracak bilmiyoruz, izliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

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