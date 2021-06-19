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5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 5 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu..

19 Haziran 2021 Cumartesi 21:00
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5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştığını bildirdi.

5 MİLYON DOZ AŞI İSTANBUL’A ULAŞTI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak."

SON DAKİKA HABERİ: 5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye&#39;ye ulaştı | NTV

Son Güncelleme: 19.06.2021 23:35
Anahtar Kelimeler:
Sinovac AşısıTürkiye
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