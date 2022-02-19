Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde bir tur otobüsü devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
5 ölü, 26 yaralı
Konya'da tur otobüsü devrildi. Edinilen ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.
19 Şubat 2022 Cumartesi 09:41
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Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.