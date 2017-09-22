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5 yaşındaki çocuğa 25 bıçak darbesi!

Suriye'deki savaştan kaçarak ailesi ile Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi’e yerleşen ve dünden beri kayıp olan 5 yaşındaki çocuğu ölüm özgürlüğe kaçtığı topraklarda buldu. Küçük çocuk aldığı 25 bıçak darbesi ile hayata veda etti...

22 Eylül 2017 Cuma 15:08
5 yaşındaki çocuğa 25 bıçak darbesi!

Suriye’deki iç savaştan kaçarak 3 yıl önce Kızkalesi’ne gelen Suriyeli ailenin en küçük çocuğu 5 yaşındaki Muhammed D., dün akşam saatlerinde evine dönmedi. Anne Ranya D. ve diğer yakınları çocuğun bulunması için çevrede arama yaptı. Aramadan sonuç alamayan aile Kızkalesi Polis Merkezi’ne kayıp başvurusu yaptı.

Sabah erken saatlerde Kızkalesi sahil kesiminde bir iş yerinin çalışanı, duşakabini temizlemek istediği sırada, küçük çocuğun cesediyle karşılaştı.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada sahil kesiminde arama çalışmalarını sürdüren aile fertleri de acı haberle yıkıldı. Şoke olan ve çocuğun babaannesi olduğu belirtilen Emine D., torununun cesedini kucağına alarak sahil kesiminde yaklaşık 200 metre uzaklıktaki nöbetçi polis noktası önüne bıraktı. Sinir krizleri geçirerek gözyaşına boğulan aile fertlerini polis ekipleri güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

Konuşmak istemediklerini belirten aile fertleri, sadece düşmanlarının olmadığını belirttiler.

Olay yeri inceleme ekipleri duşkabin ve çevresinde delil araması yaptı. Savcılık incelemesinde çocuğun defalarca bıçaklandığı belirlendi. Erdemli Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk otopsinin ardından çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ise cinayetle ilgili tahkikatı çok yönlü sürdürüyor.

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