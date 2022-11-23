Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
banner107

5 yaşındaki çocuk kaza kurbanı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı. Ağır yaralanan 5 yaşındaki Eleysa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23 Kasım 2022 Çarşamba 16:41
133 Okunma
5 yaşındaki çocuk kaza kurbanı



Elazığ'da otomobilin çarptığı bir çocuk yaşamını yitirdi.

Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan anne İ.D. (34) ve kızı Eleysa D.’ye (5), Z.S. (49) idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada, anne ve kız yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne ve kızı, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Eleysa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sergen Deveci'nin son durumuyla ilgili açıklama
Sergen Deveci'nin son durumuyla ilgili açıklama
Felçli hastaya şiddete verilen ceza belli oldu
Felçli hastaya şiddete verilen ceza belli oldu
Erdoğan, sert konuştu...
Erdoğan, sert konuştu...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim