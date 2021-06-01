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50 yaş üstüne aşılama başlıyor

Türkiye'de Koronavirüs ile mücadele kapsamında bugünden itibaren 50 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanacak.

01 Haziran 2021 Salı 09:05
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50 yaş üstüne aşılama başlıyor

Kademeli normalleşmede ikinci aşamaya geçildi. Bu süreçte aşılama hızlanacak.

Bu kapsamda 50 yaş üstü aşı uygulaması bugün başlıyor. Hastaneler, aşılama için hazırlıklarını tamamladı. Uzmanlar, sırası gelenin aşı olmasını istiyor.

Alınan tedbirler sonrası salgın tablosunda görünen düşüş de devam ediyor.

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Günde minimum 3 bin 5 bine çıkacak kadar planlamamızı yaptık. Hızlandırılmış aşılamayı biz kapasite olarak kaldırabilecek haldeyiz. Aşı ile ilgili altyapıda herhangi bir eksiklik yok. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü'nden bize soğuk zincirle gelen aşıları depolayacağımız alanlarımız da var." dedi.

Demirhan sözlerini şöyle sürdürdü;

Vatandaştan isteğimiz, aşılara güvenin sırası gelen aşısını yaptırsın ki bu hastlığı ülkemizden tamamen kaldıralım. Sırası gelenler aşılanırsa daha az enfekte olacaklar daha az bulaştıracaklar dolayısıyla normal hayata daha erken döneceğiz.

"Hasta sayımızda ciddi azalma var"

Hasta sayımızda yüzde 84, yoğun bakımlarda yatan hasta sayımızda da yüzde 80 gibi ciddi bir azalma ile giriyoruz. Şu anda 56 tane hastamız var hastanemizde. 12'si yoğun bakımda yatıyor diğerleri serviste yatıyor.

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