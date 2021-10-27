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500 lira nafaka isteyen eşini 12 yerinden bıçakladı

Gaziantep'te bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verirken, talihsiz kadının çocukları yaşananlara isyan ederek babalarının en ağır cezayı almasını istedi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 16:03
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500 lira nafaka isteyen eşini 12 yerinden bıçakladı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda İddiaya göre, Ali Çakır (62), bir süredir nafaka yüzünden tartışma yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'ın (56) annesiyle yaşadığı evinin önüne geldi.

Evin önünde bir süre bekleyen şahıs, daha sonra elindeki bıçakla boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'a saldırdı. Şahıs, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaşanan olayın ardından eşini ağır yaralayan şahıs bölgeden kaçarken, ağır yaralanan Behiye Çakır ise çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan talihsiz kadının hayati tehlikesi sürerken, eşini canice bıçaklayan şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu.

"BENİM ANNEM ÖLÜYOR, KİMDEN NE TALEBİM OLABİLİR Kİ"

Yaşanan olayın ardından duruma isyan eden ve babalarının hak ettiği cezayı almasını isteyen talihsiz kadının kızı Serpil Köseler, "Annem kapının önünde otururken babam çıkıp geliyor. Annem de bunu görünce kapıyı kapatıp içeri giriyor. Sonrasında babam kapıyı zorlayarak içeri giriyor. Bu esnada annem yere düşünce annemin üzerine atlayarak 12 yerinden bıçaklıyor. Benim annem şu an ağır yaralı ve hayatı riski var. Benim annem bunu hak etmedi, bunun tek sebebi annemin 500 liralık nafaka istemesi. Annemin durumu çok kritik. Her tarafı yara bere içinde. Annem ölüyor benim kimden ne talebim olabilir ki. Annemin kurtarılmasını istiyorum" dedi.

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Annesini 12 yerinden bıçaklayan babasının hak ettiği cezayı almasını isteyen Behiye Çakır'ın oğlu Ahmet Çakır, "Annem, babam tarafından 12 yerinden bıçaklanmış. Durumu çok ağır, hayati tehlikesi var. Benim tek beklentim bunu yapan babamın en ağır cezayı almasıdır. Hatta müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Ben o adama baba bile demek istemiyorum. Bir insan 12 yerinden bıçaklanır mı? Günahtır, yazıktır. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

Boşanmak üzere olduğu eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Çakır ise önce polis ekiplerinden kaçtı, daha sonrasında ise kaçacak yer bulamayan şahıs, polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Ali Çakır, adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahsın, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

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