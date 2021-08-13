55 yaşındaki kadın çocuk parkında pitbulların saldırısına uğradı

'Pitbullumu alırsanız kendimi vururum'

Antalya'nın Kepez ilçesinde komşuları ve 6 yaşındaki oğlu ile evinin yanındaki parka giden Sultan Karakuloğlu, eve dönmek için kalktığı sırada dengesini kaybedip düştü.

Bu sırada H.K.'ye ait pitbull cinsi iki köpek, Karakuloğlu’na saldırdı.

Başından, burnundan ve çeşitli yerlerinden yaralanan 55 yaşındaki Karakuloğlu, eşi Erdal Karakuloğlu ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kanlar içinde kalan Karakuloğlu, eşi tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Karakuloğlu'nun alnında 2-3 santim boyutunda, saçlı deride çok sayıda ve burun kısmında 3-4 santim boyutunda yumuşak doku kaybı olduğu belirtildi.

"KÖPEĞİN SAHİBİNİ UYARDIM, DİNLEMEDİ"



Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sultan Karakuloğlu, daha önceden de köpek tarafından ısırıldığını belirterek, "Olay günü parkta köpekleri görünce sahibi olduğunu sonradan öğrendiğim H.K.'yi, parkta çocuklar olduğunu belirterek uyardım" dedi.



Köpeklerin sahibinin "abla bu köpeklere çocuklar bakıyor" dediğini söyleyen Karakuloğlu, "Düşmemle birlikte yetişkin olan siyah ve sarı renkli köpekler üzerime doğru saldırmaya başladı. Bu sırada köpeğin sahibi, diz çökerek beni korumaya çalıştı. Sarı renkli köpek burnumu ısırırken, siyah köpek ise alnımı ve başımı ısırdı" diye konuştu.



Eşinin başına gelenler yüzünden zor günler geçirdiklerini söyleyen Erdal Karakuloğlu, köpek sahibini daha önce defalarca uyardıklarını belirterek, "Biz de hayvan besliyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Köpeği çocuk parkına neden getiriyorsun. Getiriyorsan neden önlem almıyorsun" dedi.



Karakuloğlu, köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını belirtti.