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6 büyüklüğündeki deprem sonrası endişelendiren açıklama!

Antalya'nın 155 km açığında bugün sabah saatlerinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkemizde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü önemli açıklamalarda bulundu. Yüklü, bölgede 7.4 büyüklüğünde bir deprem görebileceğini belirterek Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, Denizli, İzmir ve sahil tarafında bulunan bütün yerleşim yerlerinin tehlike altında olduğunu aktardı.

19 Ekim 2021 Salı 13:41
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6 büyüklüğündeki deprem sonrası endişelendiren açıklama!
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Antalya'nın Kaş ilçesinin 155 km açığında bugün sabah saatlerinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, deprem sonrası yaptığı açıklamada can ve mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

"7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM GÖREBİLİRİZ"

Birçok kez Akdeniz'deki o bölgede deprem olacağına işaret ettiklerini hatırlatan Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, , “Afrika ve Anadolu levhaları arasındaki sınırdır. Orada geçmişte 6.4, 6 büyüklüklerinde depremler oldu, enerji boşalımı sağlandı, bundan sonra '30-40 yıl rahat ederiz korkulacak bir şey yok' deme şansımız olmayan tek bölgedir. Afrika Levhası bugün deprem olan bölgede, Anadolu'nun altına dalıyor. İki levha arasında bir kapı olduğunu düşünün. Afrika Levhası daha güçlü. 'Kapıyı kıracağım' diye ittiriyor. Anadolu Levhası da çok güçlü olmadığı için kırılımda hep öteleme olduğundan bize doğru gerçekleşmiştir. Kırılımın gerçekleştiği zaman meydana gelecek depremin büyüklüğü 7'nin üzeridir. Hatta 7.4 büyüklüğünde bir deprem görebiliriz. 6 ile 7 büyüklüğündeki depremlerde belki ondalık olarak küçük bir fark gibi görünse de aslında şiddet artışı olarak 30 kat fark vardır" diye konuştu.

TEHLİKE ALTINDAKİ İLLER

7 büyüklüğündeki bir depremin Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, Denizli, İzmir ve sahil tarafında bulunan bütün yerleşim yerlerinde çok ciddi tahribata neden olabileceğini vurgulayan Atakan Yüklü, “Sahilde yerleşen binalar, 25 yılını doldurmuş 2000 yılı öncesi binalar, bu zamana kadar deniz suyuna maruz kalmış binalar tahrip olur, yıkılır. Bunun önüne geçmek için riskli binaların yerel yönetimler tarafından hemen tespit edilmesi gerekiyor. Hemen kentsel dönüşüme girilmeli. Yanlış yerlere imar açılan binaların çok hızlı bir şekilde planlama yapılıp oralar terk edilmeli. Belediyelerde yer bilimleriyle uğraşan meslek grupları yok. Belediyelerin jeofizik ve jeoloji mühendislerini istihdam etmesi alan araştırmaları yapmaları gerekiyor. Yerel yönetimlerde bu tip araştırma yapacak yetkililer yok" dedi.

"2-3 SAAT SONRA DENİZ SEVİYESİ YÜKSELEBİLİR"

Atakan Yüklü, şu an tsunami riski olmadığını belirterek, "Belki deniz seviyesi yükselmiş olabilir. 2- 3 saat sonra belli olur. Ama 7 büyüklüğünde oluşabilecek bir depremde çok ciddi tsunami göreceğiz. Antik Türk kaynaklarına baktığımızda bu tip olaylar yaşanmış. Patara, Demre, Kekova gibi antik kentlerde tsunami izlerini görebilirsiniz. Bunun için tsunami izleme istasyonlarının kurulması gerekmektedir" diye konuştu.

Kaynak : DHA

Son Güncelleme: 19.10.2021 13:48
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