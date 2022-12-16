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6 yaşında gelin rezaletinde ifadeler ortaya çıktı

İstanbul'da 6 yaşında çocuğa evlilik adı altında cinsel istismar davasında tutuklanan iki zanlının ifadesi ortaya çıktı. Mahkemeye müdahale edildiğini öne süren baba Yusuf Ziya Gümüşel, "Önce tutuklama kararı verilmedi, tutuklama kararının sebebini anlayamadım" dedi. Eski eş Kadir İstekli ise polise kendisinin teslim olduğu söyledi.

16 Aralık 2022 Cuma 10:30
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6 yaşında gelin rezaletinde ifadeler ortaya çıktı



İstanbul'da H.K.G'nin 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla evlendirilmesiyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. 

Yapılan talep üzerine dün tutuklanan genç kadının babası Yusuf Ziya Gümüşel ve eski eşi Kadir İstekli'nin ifadeleri ortaya çıktı. 

Mahkemede son sözü sorulan Yusuf Ziya Gümüşel, "Yakalama kararını kabul etmiyorum. Mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum" dedi.

Gümüşel'in "Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Ben rabbimden korkarım ölünce ona hesap vereceğim. Siz de hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır" dediği öğrenildi.

"KENDİM TESLİM OLDUM"

Kadir İstekli'nin ise, "Mahkemenizin duruşma tarihi ilk olarak Mayıs'a verildi. Sonra Ocak ayına alındı. Bu karardan 2 gün sonra hakkımda yakalama kararı çıkarılması üzerine gidip kendim teslim oldum" diye konuştuğu kaydedildi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin İstanbul'da bir cezaevine götürüldükten sonra İstanbul dışında yüksek güvenlikli bir cezaevine sevk edilmeleri bekleniyor.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLMUŞTU

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar vermişti.
 

Kararın ardından harekete geçen polis önce Kadir İstekli'yi Pendik'te daha sonra da baba Yusuf Ziya Gümüşel'i gözaltına alındı.

Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

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