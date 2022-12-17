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6 yaşında gelin rezaletinde sahte rapor ortaya çıktı!

Çocuk gelin skandalında H.K.G. yerine büyük yaşta bir kişi teste sokularak alınan, kemik yaşı tespiti raporu ortaya çıktı. Raporun verildiği 2012 yılında mağdurun 14 yaşında olmasına rağmen, ruhen ve bedenen 21 yaş ile uyumlu olduğu değerlendirmesi yapıldı. 7 doktorun imzası olan rapor, oy birliğiyle verildi.

17 Aralık 2022 Cumartesi 17:18
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6 yaşında gelin rezaletinde sahte rapor ortaya çıktı!



İstanbul'da H.K.G'nin 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla evlendirilmesiyle ilgili hukuki süreç devam ediyor.

Son olarak H.K.G. hakkında 2012'de düzenlenen yaş tespit raporuna ulaşıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasında yer alan yaş tespit raporu, müşteki 14 yaşındayken hazırlandı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 2012'de alınan raporda, doğum tarihi 8 Mart 1998 olarak belirtilen H.K.G'nin, klinik bulgularının iç hastalıkları açısından sağlam olduğu kaydedildi.

Raporda, nörolojik açıdan 20-21 yaşında, pskiyatrik açıdan da 21 yaş ile uyumlu ruhsal gelişimi bulunan H.K.G'nin ruhen ve bedenen 21 yaş ile uyumlu olduğu kaydedildi. 7 doktorun imzası olan raporun oy birliğiyle verildiği belirtildi.

6 YAŞINDAKİ GELİN SKANDALI NEDİR?

Haberler, iddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre, Hiranur Vakfı’nın kurucusu bir babanın kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız uzun yıllar süren bu skandal sonrasında, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu.

Birgün gazetesinin duyurduğu ve mahkemeye ulaşan dosyaya göre, 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. İddianameye göre baba, İstanbul Çengelköy’deki bir medresede henüz 6 yaşındayken H.K.G’yi tarikat mensuplarından 29 yaşındaki bir adamla evlendirdi.

SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından mahkeme tarafından Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartılan iki sanık, haklarındaki tutuklama kararları yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderilmişti.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

2012'DE SORUŞTURMA KAPATILDI

Hazırlanan iddianamede H.K.G'nin 14 yaşındayken (2012 yılında) hastaneye gittiğinde polislerin haber vermesi üzerine soruşturma yapıldığı, savcılığın kemik testi istemesi üzerine müşteki yerine başka bir kızın kemik testine girdiği ve soruşturmanın bunun üzerine kapandığı aktarılmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti. Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

İLK DURUŞMA 30 OCAK'TA

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

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