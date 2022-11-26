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6 yaşındaki çocuk aracın altında kalarak can verdi

Arnavutköy’de sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki bir çocuk aracın şoförü tarafından fark edilemeyince aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

26 Kasım 2022 Cumartesi 09:33
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6 yaşındaki çocuk aracın altında kalarak can verdi



Arnavutköy Nenehatun Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda evlerinin önünde bulunan parkta oynadıktan sonra dik yokuştan kaymak isteyen 6 yaşındaki Abdulrezzak Şahabi aracın altında kalarak can verdi.

34 LAK 554 plakalı ticari araç ile seyir halinde olan S.E., 6 yaşındaki çocuğu fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yokuştan aşağıya yuvarlanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kaza ile ilgili geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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