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6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 yaşındaki işitme engelli kızı Ela K.'yi bıçaklayarak öldüren Sevda K. tutuklandı. Gözaltına alınan annenin ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu öldürdüğü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:23
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6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı

Tekirdağ'da bir anne 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşi Ayhan K.'nin evde bulunmadığı sırada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sevda K. (25), işitme engelli kızı Ela K.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Ardından karşı komşusuna giden Sevda K., çocuğunu öldürdüğünü söyleyerek yardım istedi. Eve giden komşuları çocuğu kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ela K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından küçük kızın cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"CİNNET GETİRİP ÖLDÜRDÜM"

Gözaltına alınan Sevda K.'nin ilk ifadesinde cinnet getirip çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sevda K, Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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