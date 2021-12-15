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6,5 aylık hamile kadın corona virüse yenildi

Bursa'da hamile bir kadın, bir ay önce yakalandığı corona virüse yenik düştü. Anne karnından alınan 6,5 aylık bebek kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.

15 Aralık 2021 Çarşamba 09:57
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6,5 aylık hamile kadın corona virüse yenildi
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Bursa'da hamile bir kadın corona virüse yenildi.

25 yaşındaki Özgen İlhan, bir ay önce corona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca entübe edilen genç kadının karnındaki 6,5 aylık bebeği alındı.

Genç kadın bir aydır verdiği mücadeleyi kaybetti. Geride acılı bir eş ve 2 çocuk bırakan genç kadının cenazesi Mudanya'nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.

Cenazede Özge İlhan'ın eşi Burak İlhan ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de katıldı.

Genç kadının 6,5 aylık bebeği ise kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.

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