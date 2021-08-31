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65 yaşında 5 yıldır yürüyerek seyahat ediyor

5 yıldır hem spor hem de tatil amaçlı kilometrelerce yol kat ederek Fethiye'ye gitmek isteyen ve İstanbul'dan yola çıkan 65 yaşındaki gezgin, Sakarya'ya ulaştı. Yaklaşık 814 kilometre yol kat edecek olan gezgin, seyahat sürecinin 9 gün sürmesini hedefliyor.

31 Ağustos 2021 Salı 16:46
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65 yaşında 5 yıldır yürüyerek seyahat ediyor

Aşırı kilolarından kurtulmak için kısa mesafelerde yürüyüş yapan ve daha sonrasında bunu şehirler arası yürüyüşe çeviren 65 yaşındaki Hasan Demir, Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatil yapmak için İstanbul’dan yola çıktı.

GÜNDE 90 KİLOMETRE YÜRÜYOR

Yaklaşık 814 kilometre yol kat edecek olan gezgin, Sakarya il sınırına ulaştı.

Günde 90 kilometre yol yürüyerek ve belirli zamanlarda da yanında taşıdığı çadırla güvenli alanlarda konaklayan Demir, seyahatinin yaklaşık 9 gün süreceğini belirtti.

5 yıldır yürüyerek seyahat ettiğini belirten 65 yaşında Hasan Demir, “Aşırı kilolarımdan dolayı spor amaçlı ilk öncelerinde kısa mesafelere yürüyordum şimdi uzun mesafeye dönüş yaptım. Sigarayı bırakmak amaçlı da bu işe başladım ve onu da bıraktım kullanmıyorum. Şu an bu yürüyüşümü İstanbul’dan Fethiye’ye doğru yapıyorum. İstanbul Fethiye arası 814 kilometre ben bunu yaklaşık 9 günde gitmeyi planlıyorum" dedi. 

"HEM TATİL HEM SPOR AMAÇLI YÜRÜYORUM"

Günlük olarak yaklaşık 90 kilometre yürüdüğünü ve belirli zamanlarda da dinlenerek rotasını 9 günde tamamlamak istediğini aktaran Demir sözlerine şöyle devam etti:

"Benim hedefim kendimi zorlamadan 9 gün içerisinde Fethiye’ye varmak. Yaşım itibariyle daha hızlı yürüme şansım yok yaşım 65, bu yaşta da vücudumu zorlamak istemiyorum. Genç olduğum zamanlarda yaklaşık 14 kilometre mesafeyi koşuyordum. Arkadaşla birlikte 5 yıldır yürüyorduk ama şimdi tekim ve 2 yıldır tek başıma yürüyorum"

Hem tatil hem de spor amacıyla yürüdüğünü kaydeden Demir, "Bir yere vardığımda 3-4 gün kalıyorum, vücudumu dinlendiriyorum sonra da dönüş yoluna geçiyorum. Bu işe başladığımdan beri sigara kullanmıyorum, sigarayı bırakmak isteyen arkadaşlara da bunu denemelerini özellikle tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 31.08.2021 16:47
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